Selección Colombia Sub-17 derrotó 2-0 a Corea del Norte en el Mundial

Jugadores de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 ante El Salvador / Getty Images / Mohamed Farag - FIFA

La Selección Colombia Sub-17 tenía una tarea: ganar. Eso era lo que debía hacer para soñar con clasificar a la siguiente fase y se logró el objetivo, al lograr imponerse 2-0 contra Corea del Norte, posicionándose de esta manera como segundos del grupo G con cinco unidades.

¡𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝟭𝟲𝗩𝗢𝗦! 🙌



Continúa el camino mundialista de nuestra 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟭𝟳 ✅🤩#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Ma8SfFuuoo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025

Colombia debía sumar de a tres para avanzar, ya que en su primera salida empató 1-1 contra Alemania y en el segundo juego quedó 0-0 con El Salvador.

El primer tiempo dejó unos minutos en donde ambos equipos presionaron, pero Colombia tuvo que contener sus líneas para evitar los ataques del rival, sobre todo de la letalidad del delantero Jong Hun Kim.

Por su parte, los dirigidos por Freddy Hurtado intentaron abrir el marcador por medio de Juan Cataño, Matías Lozano y Santiago Londoño, pero la defensa coreana contrarrestó satisfactoriamente la habilidad colombiana.

El gol de Miguel Solarte llegó sobre el minuto 25 de juego y logró abrir el arco de Jong por medio de un remate fuera del área. Posteriormente, sobre el 33’ y tras una revisión del VAR por una falta sobre Santiago Londoño, el central del compromiso decretó pena máxima a favor del conjunto colombiano. El mismo Londoño se encargó de cobrar, poniendo el 2-0 a favor de la selección nacional.

En el segundo tiempo, Colombia supo neutralizar los intentos de Corea del Norte por descontar en el marcador, pese a que supieron aprovechar los espacios que los dirigidos por Freddy Hurtado proporcionaban en la cancha.

Por momentos, Jorman Mendoza, arquero colombiano, tuvo que contener algunas pelotas para dejar su arco en cero.

Ahora, la Selección Colombia deberá esperar a que finalice la fase de grupos en su totalidad para conocer su próximo rival.

