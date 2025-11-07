Selección Colombia sub-17 empató 0-0 con El Salvador en la segunda fecha del Mundial

Las selecciones de Colombia y El Salvador empataron este viernes. 7 de noviembre, 0-0 en su partido correspondiente a la segunda jornada del grupo G del Mundial sub-17 de Catar, que tuvo como gran figura al meta salvadoreño Oliver Alegría.

Colombia dominó la primera parte y dispuso de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en las botas de Cristian Florez y Juan Cataño. Sin embargo, no fueron precisos y se encontraron con varias acciones de mérito de Alegría, el hombre del partido.

Tras la reanudación, El Salvador mandó un aviso en el primer minuto, pero los cafeteros reaccionaron con un gran remate de Santiago Londoño que acabó en gol, pero fue anulado por fuera de juego.

Colombia siguió con el dominio y estuvo a punto de marcar en el minuto 70, después de que Londoño, de nuevo, recogiera un rechace en el área pequeña y estrellase un balón en el poste. Solo tres minutos más tarde, Didier Henao puso un centro con mucho veneno y obligó de nuevo a Alegría a despejar un balón que se colaba en su portería.

Los colombianos lo intentaron hasta el final, pero fueron incapaces de tumbar la resistencia salvadoreña, que se conformó con el punto.