Bernardo Olaya es el nuevo alcalde de Villeta, Cundinamarca, tras elecciones atípicas

Este domingo, 9 de noviembre, Bernardo Olaya se quedó con la alcaldía de Villeta en medio de unas elecciones atípicas en el municipio, tras la anulación de la elección de Yosimar Reyes Acevedo.

“Extendemos nuestro saludo de reconocimiento al alcalde electo, Bernardo Olaya Triana, y a los demás candidatos que participaron en este proceso electoral —Yeimmy Paola Mora, Ángela María Moreno y Dora Cecilia Murcia— por su compromiso con la democracia, el respeto por las ideas y la construcción colectiva de esta Cundinamarca que seguimos caminando y escuchando”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Lea también: Taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá

El mandatario departamental confirmó que las votaciones concluyeron con normalidad, en las que 12.734 ciudadanos ejercieron su derecho al voto de un total de 25.200 habilitados, lo que representa una participación del 59,53 %.

“Un total de 117 uniformados acompañaron el proceso desde las primeras horas del día, sin que se registraran alteraciones del orden público. Felicitamos a la comunidad villetana por su comportamiento cívico y a las autoridades por su compromiso en el desarrollo de una jornada electoral transparente y tranquila”, agregó Rey.