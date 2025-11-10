Carros y motos podrían subir de precio por plan de Gobierno de incrementar arancel a importación

La W conoció en primicia el borrador de decreto con el que el Gobierno subirá los aranceles a la importación de los carros y motos que utilicen gasolina o diésel. Es decir, podrían subir de precio todos los carros que lleguen importados para “fortalecer, proteger y promover la industria automotriz colombiana basada en tecnologías de energías limpias”.

Para el caso de los carros subirán el arancel del 35% al 40% y en el caso de las motos subirán a un arancel de entre el 15 % y el 30%, como está ahora dependiendo del cilindraje, al 35%.

El Gobierno justifica esta medida con que busca dejar atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas.

“Con el fin de armonizar los objetivos de la Política Nacional de Reindustrialización con los objetivos de política pública en materia medio ambiental, de movilidad sostenible y de transición energética, resulta útil el incremento de los aranceles para la importación de vehículos con tecnologías que generen mayores niveles de emisiones contaminantes”, señala el Gobierno en la memoria justificativa.

Le puede interesar: Quitar arancel a hilos y telas para competir contra Shein: pulso entre confeccionistas y algodoneros

Pero además, le preocupa que de la demanda energética en Colombia, el 95,9% se encuentra concentrada en el consumo de combustibles fósiles (petróleo, kerosene, gasolina y diésel), “lo cual es preocupante, ya que existe incertidumbre sobre la disponibilidad de energéticos provenientes de fuentes fósiles, la volatilidad de los precios y el impacto negativo en el uso en el medio ambiente”, se lee en la memoria justificativa del borrador de decreto”.