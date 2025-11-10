Conozca a IPG Mediabrands Colombia: empresa que logró el primer lugar en el ranking Recma

Colombia

No es un secreto que actualmente las agencias de medios, debido al poder de los canales digitales, ‘mandan la parada’ en todo el sector comunicación del mundo.

Así las cosas, la empresa IPG Mediabrands Colombia se consolidó como el holding de agencias de medios líder del país al ocupar el primer lugar en el ranking RECMA, la medición global más prestigiosa de desempeño en la industria.

¿Cómo le fue a IPG Mediabrands Colombia en el ranking RECMA?

Con 51 puntos, el grupo casi duplica el puntaje del segundo lugar, demostrando una vez más la fuerza, consistencia y excelencia estratégica que caracterizan a la organización.

En esta edición del ranking, las dos agencias pilares del holding IPG Mediabrands, único holding que cuenta con dos agencias en la categoría dominante en el ranking, se consolidan como líderes del sector.

¿Cuáles son las dos agencias pilares de IPG Mediabrands Colombia?

Por una parte, UM alcanza el quinto año consecutivo como # 1, consolidando una trayectoria de liderazgo y resultados sostenidos, mientras que Initiative asciende vertiginosamente al segundo lugar.

De esta manera, se reflejan la solidez del ecosistema IPG Mediabrands y su impacto transformador en el mercado colombiano.

¿Qué es RECMA?

RECMA (Research Company Evaluating the Media Agency Industry) es la autoridad internacional más reconocida en la evaluación del desempeño de las agencias de medios.

Su clasificación combina criterios cualitativos y cuantitativos que miden la competitividad, dinamismo y capacidad de desarrollo de negocio en cada mercado.

Alcanzar la cima de este ranking es un símbolo de excelencia, innovación y visión estratégica, y un testimonio del compromiso de IPG Mediabrands con la evolución de la industria.

Christian Dieb, CEO de IPG Mediabrands Región Andina, DIJO: “Esta noticia que hoy recibimos es resultado del trabajo de todo el equipo de IPG Mediabrands quienes han trabajado incansablemente para entregarle a los clientes los mejores resultados”.

Christian Dieb, CEO de IPG Mediabrands Región Andina. Ampliar

Así mismo, Melanie Libos, Gerente de UM Colombia mencionó que “UM es la agencia de medios y marketing de mayor relevancia en Colombia, no solo por nuestro portafolio robusto de clientes, sino porque sabemos transformarnos para llevar sus estrategias a nuevos escenarios. Este resultado en RECMA llega en un momento crucial para la industria, y refleja nuestra capacidad de adaptación, innovación y liderazgo”,

“El increíble crecimiento de Initiative en esta nueva medición de Recma, nos compromete aún más a seguir trabajando por mejores resultados, por la satisfacción de nuestros clientes y por qué las estrategias de marketing que implementamos sigan siendo un faro en la industria”, mencionó Camilo Cristancho, Gerente de Initiative para Colombia.