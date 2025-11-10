Contraloría alerta aumento inusual en la contratación previo a entrada de ley de garantías

La Contraloría General alertó un aumento inusual en la contratación por $4 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre, meses previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que es la restricción para contratar por las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Estos han sido los picos más altos de contratos y convenios interadministrativos en lo corrido del año. En el resto de los meses, la contratación osciló entre los 1,9 billones de pesos y 2,8 billones de pesos.

Ante esto, el ente de control afirmó que “se hará seguimiento a los incrementos inusuales en contratos de servicios y a las transferencias excepcionales de recursos públicos a entidades locales, así como a la detección de contratistas inhabilitados por exceder los límites legales de financiación política. A partir del 31 de enero de 2026 iniciará el control sobre la contratación directa”.

Por otra parte, el ente de control señaló que no reporta una variación que llame la atención en la modalidad de contratación directa.

“Mediante la presente estrategia, la Contraloría General de la República consolida su función institucional como garante de la correcta administración de los recursos públicos, robusteciendo los mecanismos de rendición de cuentas y promoviendo el ejercicio efectivo del control ciudadano en uno de los periodos de mayor sensibilidad para la gestión estatal: el proceso electoral”, remató el ente de control.

