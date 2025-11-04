Estos son los nombres de las personas que integran la terna para el cargo de contralor de Bogotá

Bogotá

W Radio conoció la resolución 1095 del Concejo de Bogotá, en la que queda expuesta la terna para la elección de contralor distrital para el periodo 2026-2029.

El primero en la terna es Luis Fernando Bueno González, santandereano con experiencia en control fiscal. Tuvo carrera en la Contraloría General y tuvo 98 puntos en el examen de conocimiento de la Universidad de Cartagena.

También, resalta el nombre de Juan Camilo Zuluaga, quien sería muy cercano al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Además, tal y como se expuso en el Reporte Coronell, Zuluaga habría publicado dos libros con inteligencia artificial, lo que le otorgaría puntaje adicional.

Por último, está Verónica Peláez Gutiérrez, quien obtuvo 92 puntos en la prueba de conocimiento. Peláez es abogada de la Universidad Externado y Doctora en Derecho por la Universidad Pantheón - Asia ( París II).

