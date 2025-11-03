Radicaron ante el Concejo de Bogotá el presupuesto del 2026 por $40,4 billones

Bogotá

La Administración Distrital, en cabeza del alcalde encargado, Gustavo Quintero, radicó este lunes ante el Concejo, a través de la Secretaría de Hacienda, el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, para la vigencia fiscal 2026”, por un valor de $40,4 billones.

“De este monto, el 80,6 % se destinará a inversión, el 13 % a funcionamiento y el 6,4% al servicio de la deuda. El nuevo presupuesto representa un incremento del 4,5 % frente a lo aprobado para2025, y busca garantizar la ejecución de los programas y metas del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá camina segura’”, informó Hacienda.

Según la Secretaría de Hacienda, el presupuesto priorizará sectores como: movilidad, educación, salud, integración social y hábitat.

En ese orden de ideas, los recursos garantizarán la continuidad de proyectos en infraestructura, atención social y fortalecimiento institucional, bajo los criterios de eficiencia y austeridad establecidos por la Administración Distrital en el Decreto 062 de 2024.

