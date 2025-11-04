Desde el Concejo de Bogotá, denuncian abandono de la obra del intercambiador de Puente Aranda

Implosión de puentes en avenida Las Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: Suministrada

Leandro Castellanos, concejal de Bogotá, denunció que, luego de la demolición de los puentes de la intersección de la localidad de Puente Aranda, la obra con varios metros cuadrados de escombros está abandonada.

Según el concejal, “no hay obreros, la maquinaria está detenida y el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) brilla por su ausencia”.

“En lugar de progreso, lo que hay son personas inescrupulosas saqueando el mobiliario urbano de Bogotá, robándose las varillas, metales y materiales de la estructura, sin que nadie responda”, agregó.

Ante el panorama, Castellanos anunció que adelantará un control político para exigir explicaciones al director del IDU, Orlando Molano. De acuerdo con el concejal, el funcionario celebró la implosión del puente como un gran avance, pero hoy tiene la zona sumida en el caos y la inseguridad.

Ante la situación, el IDU se pronunció asegurando que frente “robos de materiales y presencia de habitantes de calle, se implementará un cerramiento en lámina similar al de las obras del Metro sobre la Avenida Caracas”.

También anunció que, con el apoyo de Integración Social, la Personería y el IDU, “se han adelantado acciones con los habitantes de calle y recicladores para restringir el ingreso a la zona y advertir sobre los riesgos existentes”.

La próxima semana comenzará la llegada de los equipos de pilotaje e iniciará la instalación de las plataformas y las perforaciones necesarias para esta fase de la obra.

