Crimen de Jaime Esteban Moreno: legalizaron la captura de Ricardo Rafael González, segundo implicado

La juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Ricardo Rafael González Castro, el segundo hombre que, al parecer, participó en la golpiza que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Lea más: Se entregó Ricardo González, quien habría participado del asesinato de Jaime Esteban Moreno

González Castro se entregó sobre las 7:00 de la mañana de este lunes, 10 de noviembre, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote, en Cartagena (Bolívar).

Le puede interesar Muerte Jaime Esteban Moreno: Aplazan decisión sobre la libertad de Juan Carlos Suárez

“No existe oposición a la petición de la fiscal en cuanto a la legalización de la captura”, señaló la juez.

Agregó: “El señor Ricardo Rafael González se presentó voluntariamente en las instalaciones del CTI y se le respetaron los derechos”.

Lea también: El video habla por sí solo, el objetivo era la muerte: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno

Dijo que los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) le concedieron un buen trato al joven de 22 años.

Noticia en desarrollo.

Este fue el momento en que se legalizó la captura de Ricardo Rafael González

Así se presentó Ricardo Rafael González:

Escuche W Radio en vivo:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea algunos apartados de la audiencia:

#NoticiaW | La @FiscaliaCol pidió legalizar la captura de Ricardo Rafael González Castro, quien según la investigación, habría participado en los hechos que rodearon el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.



Siga la audiencia en vivo aquí → https://t.co/dvqPWm2ozP pic.twitter.com/akIFjZTZne — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 10, 2025

#Atención | A esta hora inicia la audiencia de legalización de captura de Ricardo González, el otro hombre que habría participado en la golpiza que causó la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el pasado 31 de octubre. pic.twitter.com/6XAWE8Fenm — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 10, 2025

Siga EN VIVO la audiencia aquí: