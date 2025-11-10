Actualidad

Crimen de Jaime Esteban Moreno: legalizaron la captura de Ricardo Rafael González, segundo implicado

Según la investigación de la Fiscalía, el hombre de 22 años, oriundo de Cartagena, habría participado en la golpiza que le causó la muerte al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Ricardo Rafael González. Fotos: Getty Images y captura de pantalla.

La juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Ricardo Rafael González Castro, el segundo hombre que, al parecer, participó en la golpiza que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

González Castro se entregó sobre las 7:00 de la mañana de este lunes, 10 de noviembre, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote, en Cartagena (Bolívar).

No existe oposición a la petición de la fiscal en cuanto a la legalización de la captura”, señaló la juez.

Agregó: “El señor Ricardo Rafael González se presentó voluntariamente en las instalaciones del CTI y se le respetaron los derechos”.

Dijo que los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) le concedieron un buen trato al joven de 22 años.

Noticia en desarrollo.

Este fue el momento en que se legalizó la captura de Ricardo Rafael González

Así se presentó Ricardo Rafael González:

Vea algunos apartados de la audiencia:

