Crimen de Jaime Esteban Moreno: legalizaron la captura de Ricardo Rafael González, segundo implicado
Según la investigación de la Fiscalía, el hombre de 22 años, oriundo de Cartagena, habría participado en la golpiza que le causó la muerte al estudiante de la Universidad de Los Andes.
La juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Ricardo Rafael González Castro, el segundo hombre que, al parecer, participó en la golpiza que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
Lea más: Se entregó Ricardo González, quien habría participado del asesinato de Jaime Esteban Moreno
González Castro se entregó sobre las 7:00 de la mañana de este lunes, 10 de noviembre, en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote, en Cartagena (Bolívar).
Le puede interesar
“No existe oposición a la petición de la fiscal en cuanto a la legalización de la captura”, señaló la juez.
Agregó: “El señor Ricardo Rafael González se presentó voluntariamente en las instalaciones del CTI y se le respetaron los derechos”.
Lea también: El video habla por sí solo, el objetivo era la muerte: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno
Dijo que los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) le concedieron un buen trato al joven de 22 años.
Noticia en desarrollo.
Este fue el momento en que se legalizó la captura de Ricardo Rafael González
Así se presentó Ricardo Rafael González:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles