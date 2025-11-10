El gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue víctima de un atentado

Renson Martínez, gobernador de Arauca, confirmó a través de sus redes sociales que la caravana en la que se movilizaba fue atacada.

Según las imágenes publicadas, la camioneta en la que viajaba el gobernador recibió disparos en los vidrios y en una llanta delantera.

Según fuentes de W Radio, tanto el gobernador como su esquema de seguridad se encuentran fuera de peligro.

El gobernador Martínez sufrió el ataque cuando se movilizaba entre Fortul y Tame.

