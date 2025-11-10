Regiones

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue víctima de un atentado

El vehículo en el cual se movilizaba fue blanco de varios disparos.

Gobernador de Arauca, Renson Martínez | Fotos: Suministradas

Gobernador de Arauca, Renson Martínez | Fotos: Suministradas

Renson Martínez, gobernador de Arauca, confirmó a través de sus redes sociales que la caravana en la que se movilizaba fue atacada.

Según las imágenes publicadas, la camioneta en la que viajaba el gobernador recibió disparos en los vidrios y en una llanta delantera.

Según fuentes de W Radio, tanto el gobernador como su esquema de seguridad se encuentran fuera de peligro.

El gobernador Martínez sufrió el ataque cuando se movilizaba entre Fortul y Tame.

Escuche W Radio en vivo aquí

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad