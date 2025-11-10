Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 10 de noviembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la última fecha del todos contra todos de la liga colombiana.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 10 de noviembre de 2025
01:35:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Hernán Peláez y Martín de Francisco.
Escuche el audio completo a continuación:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 10 de noviembre de 2025
01:35:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles