Fiscalía imputará nuevos cargos a Nicolás Petro este 10 de noviembre

Barranquilla

Este lunes 10 de Noviembre desde las 9:00 de la mañana tendrá lugar la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La audiencia de imputación se realizará en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, por un proceso relacionado con presuntos hechos de corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.

En la diligencia y se imputarían cinco nuevos delitos contra el exdiputado de la Asamblea Departamental.

Durante el espacio, se espera que la Fiscalía también solicite medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, que enfrenta otro caso por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entre los nuevos delitos que se le imputarían al exservidor público, se encuentran presuntos cargos de interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

La diligencia había sido aplazada el pasado mes de octubre por solicitud de la defensa del exdiputado del Atlántico.