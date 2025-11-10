Títeres, humor y música cautivaron al público en Santa Marta en la IV Cumbre CELAC UE

Santa Marta

Durante el “Reencuentro en el Corazón del Mundo”, el público samario y del Magdalena disfrutó de una experiencia cultural con la obra “Don Quijote” presentada por 31 Minutos, icónico programa infantil chileno.

Con un lleno total del Teatro Santa Marta, la presentación fue posible gracias a la coordinación entre los ministerios de las Culturas de Colombia y Chile, en el marco de la cumbre CELAC – UE. “Mientras los jefes de estado están debatiendo acerca de los temas más relevantes del mundo, se nos ha encomendado la tarea a nosotros de estar en los barrios, en los parques, en las tarimas construyendo el verdadero diálogo con los pueblos a través del arte”, expresó la ministra de las Culturas de Colombia, Yannai Kadamani.

Es de recordar que, en el marco de la IV Cumbre CELAC UE, el ministerio de las Culturas entregó una oferta de actividades gratuitas en diferentes puntos de Santa Marta: camellón de la Bahía de Santa Marta, Parque Bolívar, Parque de los Novios; y los barrios Gaira y Pescaito.