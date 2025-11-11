BBVA abre oficina en Panamá: colombianos podrán tener cuenta de ahorros desde 1.000 dólares

BBVA Colombia anunció la apertura de una oficina en Panamá para ofrecer a los colombianos no residentes en ese país más alternativas de ahorro e inversión. La entidad afirmó que brindará cuentas de ahorro en dólares desde 1.000 dólares y depósitos a plazo fijo con las mayores rentabilidades del mercado.

“De este modo, la entidad ofrecerá a quienes buscan alternativas de ahorro en dólares, cuentas desde 1.000 dólares con una tasa del 3,5% efectivo anual, que es en promedio ocho veces más alta que la del mercado, así como, depósitos a plazo fijo con tasas del 4,5% sin importar el plazo. Ambas opciones se constituyen en la mejor oferta del mercado en materia de rentabilidad”, aseguró BBVA.

A ello agregó que “para los clientes de altos patrimonios, a través de su banca Wealth, BBVA brindará un acompañamiento integral en la gestión de su patrimonio, asesoría especializada y la posibilidad de acceder a la oferta offshore para este segmento que el Grupo BBVA ya ofrece en Estados Unidos, España y Suiza”.

La entidad señaló que quienes no sean clientes deben primero obtener algún producto financiero para acceder a la oferta de BBVA Panamá.

“Con la apertura de esta oficina en Panamá damos un paso más en nuestra estrategia de ser el banco preferido de los colombianos para acompañarlos en sus decisiones de ahorro y de inversión. Queremos que nuestros clientes encuentren en BBVA un aliado global que les brinde seguridad, la mejor rentabilidad y la tranquilidad de tener todo en un solo banco, con el respaldo de un grupo internacional como BBVA con presencia en más de 30 países y cerca de 30 años en Colombia”, remató el presidente de BBVA, Mario Pardo Bayona.