Corte negó demanda y la etiqueta ‘El exceso de alcohol es perjudicial para la salud’ continuará

La Sala Plena de la Corte Constitucional negó una demanda que buscaba censurar la expresión “exceso de” en las etiquetas de alcohol con el fin de que la leyenda que apareciera en las etiquetas fuese “el alcohol es perjudicial para la salud” alegando que el consumo es nocivo independiente de la cantidad y no solamente en exceso.

El alto tribunal determinó que la expresión “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud” no es inconstitucional y, en cambio, va de la mano con la evidencia científica vigente sobre el daño para el organismo cuando se consume bebidas alcohólicas en exceso.

“A pesar de las limitaciones epistémicas, la etiqueta está alineada con la evidencia científica actual sobre la que existe consenso y que no se corrobora un riesgo adicional de tal entidad como para activar el principio de precaución”, determinó la Sala Plena.

Al margen de su determinación, los magistrados eso sí, reconocieron que hay creciente evidencia científica que busca rebatir la tesis actualmente aceptada. Es decir, que el alcohol sí podría ser dañino independiente de la cantidad que se beba, por lo cual ordenó al Congreso y al Ministerio de Salud que actualicen la política pública de consumo de alcohol en el país.

“Con un enfoque de derechos, y teniendo en cuenta los criterios esenciales advertidos por la Organización Mundial de la Salud, acorde con la mejor evidencia científica posible. Asimismo, hacer un llamado a todas las instituciones e instancias que deben garantizar los derechos de la población, especialmente sanitarias y educativas se lee en la decisión”, señalaron.

Lo anterior, eso sí, con la intención de desincentivar el consumo de alcohol con la información debidamente sustentada, comunicando además los riesgos asociados a la ingesta de bebidas alcohólicas.