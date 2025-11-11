¿Cuándo es el Black Friday en Colombia para el 2025? Fechas y productos que podrá encontrar

A pocos días de que inicie diciembre y la temporada de Navidad, miles de emprendedores y empresarios se preparan para una de las temporadas más importantes para la economía del país, pues millones de colombianos invierten en entretenimiento, regalos y mucho más.

Se trata del Black Friday, un evento de descuentos y promociones nacido en Estados Unidos, pero que se celebra en muchos países, incluyendo Colombia.

En Colombia, el Black Friday suele celebrarse en noviembre, generalmente el día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, cerca al 27 de noviembre.

Para esta jornada, muchas tiendas y comercios ofrecen descuentos significativos en una variedad de productos, desde electrónica y moda hasta juguetes y artículos para el hogar.

Además del Black Friday, en Colombia también se celebran los Black Days, que son una serie de días de descuentos y promociones que se llevan a cabo en noviembre.

Durante estos días, las tiendas y comercios ofrecen descuentos y promociones especiales en una variedad de productos. Los Black Days son una excelente oportunidad para que los consumidores encuentren ofertas y descuentos en productos que necesitan o desean.

¿Cuándo es el Black Friday en Colombia para el 2025?

El Black Friday se realizará el próximo 28 de noviembre en Colombia, aunque la página oficial de este evento asegura que las ofertas se extenderán.

De acuerdo con lo ofertado por varias páginas y marcas que se unen a esta jornada de descuentos, los colombianos podrán disfrutar de buenos precios hasta el es decir, irán hasta el lunes 1 de diciembre.

Y es que esta extensión en las fechas de los descuentos les permite a los comercios empatar la temporada con el Cyber Monday (ciberlunes), evento ofrece grandes descuentos en tiendas online.

Incluso, hay algunos comercios que han anunciado el inicio de estos descuentos desde el próximo viernes 14 de noviembre.

Ante esto, es importante que las personas que estén pensando en realizar sus compras de fin de año en el Black Friday o el Cyber Monday comparen precios en las diferentes tiendas que pueden tener los productos de interés.

Además, es fundamental tener cuidado con las estafas y los fraudes que pueden ocurrir durante estos eventos.

¿Qué se puede comprar en el Black Friday?

Viajes

Tecnología

Electrodomésticos

Moda

Deportes

Salud y Belleza

Hogar

Infantil

Servicios

Consejos para evitar estafas en Black Friday