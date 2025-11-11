Fue asesinado otro líder en la región del Catatumbo

Catatumbo

En zona rural de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado el expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda P30, William García Quintero.

De acuerdo con versiones de la comunidad, el hombre habría sido retenido por personas armadas y posteriormente asesinado.

Su cuerpo fue hallado, con varios impactos de arma de fuego, en la vereda Nazareth, zona rural del municipio de Tibú.

Willinton Jaime Quintero, residente de Junta Acción Comunal de la Vereda Morro Frío y vocero y Asorespazcol, resaltó que es lamentable la persecución que están sufriendo los líderes en la región del Catatumbo.

“Más de 80 líderes nos encontramos en un refugio humanitario desde el 3 de abril en la vereda Beltrania, en el municipio de Tibú. No podemos salir”, indicó Jaime.

Agregó que “nosotros, por ejemplo, las dos asociaciones que estamos aquí, ya tenemos varios muertos de miembros de la asociación que los han bajado de los buses, de los carros, donde se lleva el transporte. Se los llevan y pues no se identifican en el momento. Dicen que es para investigarlo, para revisar algunas cosas pendientes, según ellos, y terminan asesinados y entregados a las vulnerarias de la región”.

Aseguró que se sienten solos en el territorio.

Justamente este hecho violento se presenta horas después que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana para el municipio de Tibú, Norte de Santander, enfatizando que “estos territorios están en riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)debido a la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las extintas Farc”.