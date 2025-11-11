Mas de 90 profesores del Cauca han sido víctimas de amenazas

Más de 90 profesores de distintos municipios del Cauca han sido víctimas de amenazas según denunció la secretaría de educación departamental.

La situación afecta el desarrollo normal de las actividades académicas y la seguridad de miles de estudiantes.

La secretaria de educación del Cauca, Sor Inés Larrahondo, manifestó que, “es un flagelo que está afectando fuertemente a la comunidad educativa y hacemos todo lo posible para atender la problemática”.

Larrahondo explicó que hay avances en materia de reubicación de los maestros que se encuentran bajo riesgo.

“Estamos supeditados a los conceptos que entregue la Fiscalía general y la Unidad Nacional de Protección para la garantía de seguridad y protección de los profesores en el territorio caucano”, dijo.

El Cañón del Micay y las localidades del norte del Cauca, donde hay amplia presencia de grupos armados al margen de la ley son las zonas con mayor afectación y donde han aumentado las intimidaciones.

La comunidad educativa hizo un llamado a los actores armados a respetar la vida y la integridad de los docentes a fin de permitir el desarrollo de las jornadas y calendarios académicos y no se vulnere el derecho de miles de estudiantes, particularmente en los territorios rurales.