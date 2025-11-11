Cayó alias ‘Pocoyó’ uno de los más buscados en el norte del Cauca, responsable de múltiples delitos

La captura se registró en zona rural del municipio de Guachené. Crédito: Ejército Nacional.

Las autoridades reportaron la captura de alias ‘Pocoyó’, uno de los delincuentes más buscados en el norte del Cauca, señalado de múltiples delitos, incluidos hurto, asesinato y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

El operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional permitió la detención del delincuente en zona rural del municipio de Guachené.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya el hombre era investigado por hechos ocurridos el 29 de septiembre donde en un ataque con armas de fuego resultaron heridos dos uniformados de la Policía.

Además, el oficial explicó que alias ‘Pocoyó’, “mantenía alianzas con otros actores delincuenciales en las veredas La Primavera de Villa Rica y Sabaneta de Guachené con el propósito de ampliar su accionar criminal”.

Durante el procedimiento de captura al implicado se le incautó una pistola calibre 9 milímetros con proveedor y munición.

Por su parte, el mayor José Daniel Buitrago, segundo comandante del Batallón de Montaña Ocho puntualizó que el detenido llevaba más de dos años delinquiendo en la zona, participando en hechos violentos que afectaban la seguridad en el norte del departamento.

Alias ‘Pocoyó’ quedó a disposición de las autoridades competentes que destacaron la captura como un golpe importante contra las estructuras criminales que operan en el Cauca.