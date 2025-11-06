MinDefensa exigió la liberación del patrullero secuestrado en el Cauca

El ministro de Defensa Pedro Sánchezrechazó el secuestro del patrullero de la Policía Nacional Jarol Luis Ricardo Martínez perpetrado por las disidencias de las Farc en el oriente del Cauca.

“Viajaba a Popayán para conocer a su hijo cuando fue secuestrado en estado de total indefensión, entre Cauca y Huila, por parte de las disidencias del cartel de alias Mordisco“, explicó Sánchez.

El alto funcionario agregó que, "exigimos su inmediata liberación y sin condiciones, así como la de todas las personas que permanecen secuestradas en el país“.

La víctima es oriunda del departamento de Bolívar, labora en Boyacá y en el momento de los hechos se encontraba en periodo de descanso.

El ministro de Defensa puntualizó que, “acompañamos a su familia en este momento y reiteramos que emplearemos todas las vías hasta lograr su regreso sano y salvo“.