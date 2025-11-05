Un Policía fue secuestrado en el oriente del Cauca por las disidencias de las Farc
Las disidencias de las Farc confirmaron que tienen en su poder al patrullero Jarol Luis Ricardo Martínez.
Las disidencias de las Farc secuestraron al patrullero de la Policía Nacional Jarol Luis Ricardo Martínez, al parecer, cuando se movilizaba en límites entre el oriente de la región caucana y límites con el departamento del Huila.
De acuerdo con información preliminar, el patrullero, que labora en Boyacá, habría salido del municipio de Hobo, Huila con destino hacía Popayán, al parecer, con el objetivo de conocer a su hijo recién nacido.
En las últimas horas la estructura Dagoberto Ramos dio a conocer una prueba de supervivencia a través de un vídeo.
Al respecto, la Policía Nacional señaló en un comunicado que “en la verificación iniciada se pudo determinar que el funcionario se encontraba de permiso y en traje de civil, además que su última comunicación con la familia se desarrolló desde el municipio de Hobo, Huila”.
Finalmente puntualizó la Policía que, se dispuso de un equipo interdisciplinario para atender de manera integral a la familia del funcionario.