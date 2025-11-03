Ministro de Defensa atribuyó a las disidencias de las Farc el ataque terrorista en Suárez, Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó a las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ el ataque con explosivos en Suárez, Cauca, donde murieron dos civiles y un policía resultó herido.

Según el ministro, el hecho se perpetró, “mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil”.

Frente al suceso, Sánchez explicó que, “demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.

También envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, “no están solas, el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección”.

Ya se reunieron la cúpula militar y de Policía y próximamente tendrán un encuentro con las autoridades del Cauca con el objetivo de fortalecer las operaciones que se adelantan en el suroccidente del país.