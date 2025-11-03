Ministro de Defensa atribuyó a las disidencias de las Farc el ataque terrorista en Suárez, Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se trató de un acto desesperado de la estructura ilegal ante la pérdida de control territorial.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó a las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ el ataque con explosivos en Suárez, Cauca, donde murieron dos civiles y un policía resultó herido.
Según el ministro, el hecho se perpetró, “mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil”.
Frente al suceso, Sánchez explicó que, “demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.
También envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, “no están solas, el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección”.
Ya se reunieron la cúpula militar y de Policía y próximamente tendrán un encuentro con las autoridades del Cauca con el objetivo de fortalecer las operaciones que se adelantan en el suroccidente del país.