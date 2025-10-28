“Someter a un ser humano al secuestro, es un crimen, no un acto político”: MinDefensa. Foto: EFE/ Lenin Nolly. / Lenin Nolly ( EFE )

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, se refirió al secuestro de dos miembros de la Policía Nacional y los miembros del CTI de la Fiscalía secuestrados por el grupo guerrillero ELN.

El alto funcionario le envió un mensaje a los cuatro secuestrados asegurando que nos los han abandonado y que confía en su pronto regreso a casa sanos y salvos.

“A pesar del dolor y la incertidumbre del secuestro, las familias de nuestros héroes no están solas y mantendremos la esperanza. Todo el Estado está con ustedes” dijo.

Se trata del secuestro de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, retenidos el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, así como al subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y al patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza secuestrados el 20 de julio de 2025 en la vía que comunica los municipios de Tame y Arauca.

“Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos. Es más, tienen la oportunidad de desmovilizarse, háganlo, su familia también los espera” aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

Y agregó que “no entiendo que hay de revolucionario secuestrar. No entiendo que hay de revolucionario llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI. No entiendo que de revolucionario tiene evitar que se le lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca.”

Escuche W Radio en vivo aquí: