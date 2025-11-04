Nueva masacre en el Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de Corinto

Indepaz confirmó una nueva masacre registrada en el norte del Cauca donde fueron asesinadas cuatro personas que se encontraban departiendo en un establecimiento nocturno.

Los hechos se registraron en el local comercial llamado El Cantinazo, perímetro urbano del municipio de Corinto donde ingresaron hombres armados, abriendo fuego contra los presentes causando la muerte de las víctimas y dejando a otras tres heridas.

Los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales locales y la ciudad de Cali por la gravedad de las lesiones.

Los fallecidos fueron identificadas como Omar Henry Guachetá de 44 años; Yoselin Daniela Dagua de 26 años; Gustavo Conda Campo de 44 años y una adolescente de 17 años.

El director de Indepaz, Leonardo González rechazó el hecho y aseguró que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas que cobijan al municipio de Corinto y que advertían el riesgo para la población por la confrontación entre la estructura Dagoberto Ramos y el Frente 57 Yair Bermúdez, disidencias de las Farc.

Por su parte, el alcalde local, Adrián Díaz señaló que condena cualquier acto violento que atente contra la vida y la integridad de cualquier residente del municipio.

“Hacemos ese llamado por el respeto a la vida, por los derechos de las personas y sobre todo para que logremos la paz que tanto anhelamos en Corinto”, dijo.

Con este suceso violento ya son 67 las masacres perpetradas en el país en lo corrido del 2025, seis de ellas en el departamento del Cauca con un saldo de 21 víctimas.