Asocaña denunció el asesinato de un trabajador del sector en el norte del Cauca

Un trabajador de la agroindustria de la caña fue asesinado en el norte del Cauca mientras cumplía con sus labores de cosecha y fue atacado con arma de fuego.

Los hechos se registraron en el predio Hato Cavi en jurisdicción del municipio de Padilla donde Jordy Alexis Cárdenas fue atacado en repetidas ocasiones con disparos por hombres que se movilizaban en motocicleta, según versiones preliminares.

A pesar de la reacción de los organismos de socorro y de su traslado a un centro asistencial de Puerto tejada, el joven perdió la vida.

El sindicato Sintraicañaduzol al que pertenecía la víctima, señaló que Cárdenas recientemente había sido formalizado laboralmente y era reconocido por el compromiso con sus labores.

Asocaña se solidarizó con la familia del joven y denunció que, en lo corrido del 2025, cinco trabajadores del sector han sido asesinados, tres de ellos en el Cauca y dos en el Valle del Cauca y siete más heridos en diferentes hechos violentos.

Además de rechazar el asesinato, el sindicato y Asocaña exigieron a las autoridades celeridad en las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.

Los trabajadores del sector azucarero exigieron garantía de seguridad ante el incremento de los hechos violentos en el norte del Cauca.