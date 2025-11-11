Ocho muertos y seis heridos en 72 horas en Barranquilla y su área metropolitana

Hay alerta por el negativo balance de seguridad que se reportó en Barranquilla y su área metropolitana durante el fin de semana.

Según se confirmó, fueron 8 las víctimas mortales de hechos violentos en el territorio, que iniciaron la mañana del viernes 7 de noviembre en la capital del Atlántico y en zonas de los municipios de Puerto Colombia y Soledad.

Adicionalmente, seis personas resultaron lesionadas en hechos aislados que estarían relacionados con organizaciones delincuenciales en la ciudad.

El primer episodio criminal tuvo lugar a las afueras de un conjunto residencial ubicado en el completo habitacional Ciudad Mallorquín, donde sicarios en motocicletas atentaron contra un ciudadano de 30 años que perdió la vida.

Entre las primeras hipótesis que se manejan, se encuentra que el caso estaría relacionado con tráfico de estupefacientes.

Posteriormente, se reportaron 4 muertes violentas en el municipio de Soledad y 3 más en Barranquilla, varias presuntamente vinculadas a grupos ilegales.

Entre los hechos de sangre también se registró un doble homicidio, que dejó como víctimas a dos ciudadanos que se dedicaban a cobros de gota a gota.