Policía entrega detalles de la investigación sobre el fallido atentado al Batallón en Tunja

Los allanamientos que se han adelantado fueron en una vivienda cercana al Batallón Simón Bolívar y en una bodega al sur de la capital boyacense.

Tunja

Con el objetivo de analizar los avances en torno a la investigación acerca del fallido atentado al Batallón Bolívar de Tunja, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con las autoridades del departamento y la capital boyacense.

La Policía Metropolitana de Tunja señaló que desde el sábado anterior se han realizado más de 100 actividades judiciales en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de recolectar material probatorio que permita capturar a las personas que perpetraron este hecho.

“Los aspectos de avance de la investigación, en donde se han realizado más de 100 actividades judiciales, hemos recolectado un buen número de material probatorio, lo cual va en un avance muy importante para dar con el paradero de los que perpetraron este acto terrorista. Adicional a eso, también se realizaron dos allanamientos, en donde se recolectó algún material probatorio para dar resultados prontamente”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Esos allanamientos se adelantaron en una vivienda ubicada cerca de las instalaciones del Batallón Bolívar y en una bodega en el sur de la ciudad.

“En la bodega se recolectaron algunas huellas, elementos que utilizaron estos delincuentes para preparar este artefacto explosivo y llevar esta volqueta al sitio donde la ubicaron. Es una bodega cerrada donde no tenía ningún tipo de ventanal, ni de visual hacia ningún sector de las afueras de esta. Por su parte en la vivienda se encontraron algunos materiales como cables, estopines y otros elementos como soldaduras que están siendo analizados por expertos”, puntualizó Lemus.

El comandante de la Metropolitana de Tunja indicó, además, que se conocieron detalles sobre el recorrido que hizo la volqueta antes de llegar a la capital de Boyacá.

“La volqueta llegó el día 27 de octubre a Tunja, unos días antes se aportó una cuota inicial de 30 millones de pesos en la ciudad de Duitama para su compra y posteriormente, el día 27 hicieron el traspaso en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo, y ese día, cargaron un viaje de arena en Sogamoso, la trajeron a la ciudad de Tunja y la metieron en la bodega para adecuarla con estos explosivos”, agregó.

A través de las cámaras de seguridad ubicadas en el peaje de Tuta, se pudo evidenciar que la volqueta transitó por este punto el lunes 27 de octubre a la 1:27 de la tarde, la cual aparece cubierta con una carpa en la parte posterior.

Vale la pena recordar que este hecho se le atribuye a los frentes José Adonay Ardila Pinilla y José David Suárez del ELN, cuyo cabecilla es Jussef Morales Betancurt, alias ‘Poeta’, por quien las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta $500 millones. Además, hay una recompensa de hasta $200 millones por quien brinde información de alias ‘Eliecer’, alias ‘Omaira’ o ‘La gata’, alias ‘Jesús Suárez’ o ‘Malverde’, alias ‘Banpercy o ‘Percy’ y alias ‘Giraldo’ o ‘El zorro’, integrantes de estas estructuras.