Rusia considera “inaceptables” ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas de Venezuela

Rusia calificó el martes 11 de noviembre, de ilegales e “inaceptables” los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe procedentes de Venezuela, un país aliado de Moscú.

“Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley”, dijo en televisión el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, calificando de “pretexto” la lucha contra las drogas que Estados Unidos explica para justificar esos ataques.

Las tensiones entre Washington y Caracas han aumentado drásticamente en los últimos días.

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones “terroristas”.

La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Lavrov afirmó que Estados Unidos había estado “destruyendo (los barcos) sin juicio ni investigación, y no solo sin juicio ni investigación, sino sin presentar ningún hecho a nadie”.

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraron en las últimas semanas.

Trump expresó recientemente su frustración con Moscú al no vislumbrarse ningún avance en la resolución del prolongado conflicto en Ucrania.

