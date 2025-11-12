Avión de Avianca quedó encallado en una de las pistas del aeropuerto internacional Camilo Daza. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

El mal estado de la pista del aeropuerto internacional Camilo Daza, comienza a presentar alteración en la operatividad.

Uno de los vuelos que cubría la ruta Bogotá - Cúcuta, encalló una vez aterrizó en la ciudad fronteriza.

W Radio pudo conocer que el hecho se presentó minutos después del aterrizaje, cuando el avión avanzaba para estacionarse en un punto donde descenderían la tripulación.

Por la emergencia, la tripulación estuvo por más de una hora encerrada en la aeronave. “No había escalera para descender y no había un remolque para mover el avión”, dijo uno de los pasajeros, quien aseguró que “fue evidente que el aeropuerto no tenía un plan de contingencia para esta emergencia”.

Este vuelo traía una ocupación del 80%.

Procuraduría le puso la lupa a las pistas del aeropuerto internacional Camilo Daza

Recordemos que para el mes de septiembre del presente años, s través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación indicó que “solicitó información a la Aeronáutica Civil, a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Concesión Aeropuertos de Oriente SAS sobre el estado actual de las pistas (cabecera 1-6) del aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, con el propósito de precisar si entre 2024 y 2025 esas entidades han recibido reportes o quejas por ondulaciones o desniveles".

Según el ente investigador, “la Regional de Instrucción de Norte de Santander también pidió informar qué acciones se han adoptado para atender esa situación, en caso de que se haya presentado, y si se tiene proyectado intervenir las pistas mediante repavimentación o nivelación".