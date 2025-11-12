Congresistas demócratas publicaron emails atribuidos a Epstein donde lo vinculan con Trump

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron el miércoles 12 de noviembre, correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente había “pasado horas” en su casa con una de las víctimas.

Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fue su amigo, que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

Escuche W Radio en vivo: