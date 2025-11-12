La IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta generó una derrama económica de más de US$ 5 millones

Santa Marta

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y el Observatorio de Estudios Económicos de Santa Marta (ODECS), presentó el balance de impacto económico de la Cumbre CELAC–Unión Europea (UE) y de la agenda cultural “El Reencuentro en el Corazón del Mundo” del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, que se desarrolló entre el 6 y el 10 de noviembre.

Según el reporte, la capital del Magdalena registró un impacto económico total estimado entre COP $17.000 y $23.000 millones, es decir, más de 5 millones de dólares, generando más de 3 mil empleos temporales entre directos e indirectos.

Actividad hotelera

El estudio elaborado por el ODECS detalla que la actividad hotelera generó entre $4.000 y $6.000 millones adicionales por alojamiento, con más de 5.000 noches ocupadas. La gastronomía y el comercio reportaron un incremento en ventas entre el 30% y el 60%, alcanzando ingresos estimados entre $10.000 y $14.000 millones, especialmente en el Centro Histórico, Gaira, El Rodadero y Pescaito.

Más de 60.000 personas asistieron a las actividades artísticas y 40.000 disfrutaron del Concierto País de la Belleza, liderado por Mincultura.

“Más allá de las cifras, lo que deja la CELAC–UE es un legado institucional, una capacidad instalada y un orgullo ciudadano que nos proyecta como una ciudad moderna, conectada y global. Santa Marta sigue avanzando con resultados concretos hacia la visión de Connect 2040”, dijo el El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo.