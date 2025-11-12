Murió el segundo hombre que resultó con heridas tras la detonación de un artefacto explosivo

Bogotá

Por medio de un comunicado, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente informó que pese a los esfuerzos médico, falleció el paciente que ingresó en la noche del 11 de noviembre al Hospital Occidente de Kennedy, a causa de las múltiples heridas ocasionadas, al parecer, por un artefacto explosivo.

“La entidad lamenta profundamente el fallecimiento de los dos hombres que resultaron afectados en este hecho y expresa sus condolencias a sus familiares y allegados”, dijo la SubRed.

El hombre de aproximadamente 40 años, recibió atención inmediata en el servicio de urgencias. Presentaba trauma vascular en cuello craneoencefálico severo por esquirla en cráneo y traumatismo toracoabdominal.

Cabe recordar que, los hechos se presentaron en el barrio Tintal en el sector de Puente Blanco, donde al parecer los hombres estaban manipulando una granada que estalló y les causó las heridas.