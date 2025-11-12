Nuevos cargos por nombramiento de Ramsés Vargas como rector de la Uniautónoma en 2013

Barranquilla

La Fiscalía imputó nuevos cargos relacionados con presuntas irregularidades al interior de la Universidad Autónoma del Caribe, vinculadas a la elección del cuestionado exrector de la institución Ramsés Vargas Lamadrid en 2013.

En medio de una audiencia, el ente investigador imputó los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado a los miembros del Consejo Directivo que designaron a Vargas en el cargo.

Lo anterior, argumentando, entre otras razones, que Vargas no cumplía los requisitos mínimos para asumir como rector.

Adicionalmente, Silvia Gette, actualmente procesada en otro caso y quien era la rectora de la época, fue declarada víctima en el proceso, debido a que habría sido retirada de su cargo de manera ilegal.