¿Qué alternativas hay para proteger la salud intestinal de sus mascotas? Le contamos

Colombia

Los trastornos digestivos representan una de las principales razones de consulta veterinaria en mascotas; según estudios clínicos, más del 60 % de las visitas a consulta en perros y gatos están relacionadas con patologías gastrointestinales e inmunológicas.

En Medellín, una investigación con más de 1.300 animales con diarrea reportó que el 41,7% de los perros y el 47,3% de los gatos estaban infectados con parásitos intestinales, siendo Giardia el agente más común. A su vez, con el fin de contribuir a la prevención de enfermedades gastrointestinales, los prebióticos y probióticos son compuestos que trabajan en el metabolismo y actúan directamente en el intestino.

En ese sentido, Posbium, desarrollado por el laboratorio TecnoCalidad, nació de la innovación científica como el primer suplemento postbiótico diseñado específicamente para mascotas. A diferencia de los probióticos tradicionales, los postbióticos son compuestos con mayor estabilidad, seguridad y eficacia clínica, ya que actúan directamente sobre la flora intestinal y el sistema inmune. Además, este es un suplemento que contribuye a prevenir diarreas, mejorar la absorción de nutrientes y reforzar las defensas naturales de los animales.

¿Qué integra la fórmula de Posbium?

- Prebióticos que alimentan bacterias beneficiosas.

- Probióticos que equilibran la flora intestinal.

- Postbióticos que aportan metabolitos activos de acción directa.

- Contiene minerales orgánicos que mejoran la absorción de nutrientes.

De esta manera, Posbium está diseñado para prevenir problemas digestivos antes de que aparezcan, ofreciendo más seguridad y estabilidad. En muchos casos la diarrea, los vómitos o la pérdida de apetito, son señales de infecciones intestinales o desequilibrios en la flora digestiva, por lo que los expertos recomiendan que la prevención es la mejor herramienta para asegurar el bienestar de las mascotas y evitar complicaciones que afecten su calidad de vida.