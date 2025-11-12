Turquía confirmó la muerte de los 20 pasajeros a bordo del avión militar estrellado. Foto: AFP.

Los 20 pasajeros que iban en el avión militar turco estrellado ayer martes en la zona fronteriza entre Georgia y Azerbaiyán murieron en el siniestro, confirmó este miércoles el Ministerio de Defensa en Ankara.

En un comunicado, el Ministerio detalla los nombres de los 20 soldados turcos fallecidos, si bien no habla las posibles causas del accidente.

La aeronave de transporte, del tipo C-130 Hercules, había salido el miércoles por la tarde desde Azerbaiyán con destino a Turquía.

Entre las víctimas se encuentra un teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea, dos mayores pilotos, dos primeros tenientes de la Fuerza Aérea y varios suboficiales y sargentos, según informó el ministerio.

“Los equipos de búsqueda, rescate e investigación de accidentes comenzaron un trabajo coordinado con las autoridades georgianas a las 06.30 en el lugar del siniestro de nuestro avión de transporte militar”, agregó la nota oficial.

Según la prensa turca, no hubo ningún mensaje de alerta sobre posibles problemas técnicos a bordo del avión antes de que se produjera el siniestro.

Un técnico aeronáutico militar retirado señaló en Ankara que la cola del avión parece haberse desprendido del resto del avión antes del impacto y que la aeronave se partió en dos en pleno vuelo.

“La cola no se desprende así como así”, afirmó la fuente consultada, que añadió que o algo en el interior provocó una explosión que llevó a la separación de la cola, o hubo una intervención externa que hizo que se desprendiera.

La aeronave siniestrada era un C-130 Hercules, un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Este tipo de avión, de servicio en las Fuerzas Aéreas Turcas desde 1963, tiene capacidad para transportar hasta 74 soldados completamente equipados o entre 15 y 20 toneladas de carga en función de su versión.

