13 mil hombres del ejército de Venezuela están desplegados en la zona de frontera

Miembros del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del CPNB hacen guardia en el Puente Internacional Atanasio Girardot, conocido como Puente Tienditas. Foto de SCHNEYDER MENDOZA/AFP vía Getty Images. / SCHNEYDER MENDOZA

Frontera

Se trata de la operación Independencia 200 que consiste en la unión cívico-militar y policial que, según las autoridades venezolanas, se llevan a cabo para conservar la independencia nacional y la paz de Venezuela.

“Es una serie de ejercicios que hemos realizado a lo largo del último mes. Ejercicios de apresto operacional, ejercicios de despliegue de la Milicia Nacional Bolivariana, ejercicios de despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejercicios de defensa en el territorio”, dijo Freddy Bernal, gobernador del Estado Táchira.

Bernal calificó como exitosa la Fase Superior de los ejercicios militares que se vienen adelantando en zona de frontera.

“Las primeras horas ha sido todo un éxito el despliegue en lo que es el territorio comandado por el General Michel Valladares, que es el despliegue de 13.000 hombres y mujeres en perfecta fusión cívico, militar y policial. Aquí está, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana”.

Aclaró que mientras se realizan estos ejercicios militares, el tachirense continuaron en su cotidianidad.