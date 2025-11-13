Ataques israelíes mataron a un gazatí y causaron cinco heridos el 12 de noviembre, pese a la tregua

Israel mató a un palestino y dejó a otros cinco heridos durante el miércoles, pese al alto el fuego establecido en Gaza, informó el Ministerio de Sanidad en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

Así, desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, un total de 260 palestinos han sido asesinados por ataques israelíes y otros 632 han quedado heridos, de acuerdo con el recuento de Sanidad.

Lea también: Isaac Herzog reafirma la determinación de Israel de recuperar a los últimos rehenes en Gaza

La cifra total de fallecidos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició su invasión en Gaza tras los ataques de Hamás, asciende a 69.187 y la de heridos a 170. 703, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.

Otro de los grandes retos que sigue teniendo la Defensa Civil Palestina es la recuperación de los miles de cadáveres palestinos que permanecen atrapados entre las toneladas de escombros que han causado más de dos años de bombardeos israelíes.

Además de que no hay suficiente maquinaria pesada, tal y como han venido alertando las autoridades palestinas.

Le puede interesar: La Policía de Israel abrió una investigación por ataques de colonos en aldeas de Cisjordania

Israel insiste en que todo aquel que cruce la conocida como “línea amarilla”, el punto al que se han retirado las tropas dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo, será considerado como “terrorista” y corre el riesgo de recibir un disparo.

Escuche W Radio en vivo aquí: