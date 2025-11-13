Capturado presunto responsable de amenazas contra líder campesino asesinado en el Magdalena

Santa Marta

Tras más de dos años labores investigativas, la Policía Nacional, a través del Cuerpo Élite Policial de la SIJIN del Magdalena con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y coordinación con la Fiscalía 36 Seccional de Vida de Santa Marta, materializó en el municipio de Becerril, Cesar, la captura por orden judicial de un hombre sindicado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Según la información entregada por las autoridades, esta persona es señalado como el presunto responsable de las amenazas en contra del líder campesino Milton Rocha Peña, ocurridas el 5 de enero de 2023 en el corregimiento de San Valentín del municipio de San Sebastián de Buenavista, Magdalena; quien fue asesinado el 18 de febrero de 2023.

Las amenazas investigadas se enmarcan en un contexto de riesgo recurrente para defensores de derechos humanos en la región y tendrían relación con estructuras criminales que delinquen en el sur del Magdalena.