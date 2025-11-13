Centro Democrático mueve para el 6 de febrero la fecha límite para elegir a su candidato

El partido Centro Democrático anunció este jueves, 13 de noviembre, que se modifica su calendario para la selección de su candidato presidencial único. Esto, ante las dificultades con el mecanismo de la encuesta y los choques internos entre los cinco precandidatos: María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Lea más: Atlas Intel dice que no hará encuesta de Centro Democrático y que no han contactado a precandidatos

Según informaron, su candidato, que se medirá en una consulta interpartidista en marzo, se podría anunciar, incluso, hasta el próximo 6 de febrero del 2026, fecha límite en el calendario electoral.

Le puede interesar Centro Democrático podría tener dos precandidatos para elecciones del 2026

Incluso, tras este comunicado, se abre la puerta a que se pueda emplear cualquier mecanismo que esté en sus estatutos. Y con esto, podría hasta descartarse el mecanismo de la encuesta, sobre el que ya había consenso, y que la elección se dé a través del consenso.

El artículo 24 de los estatutos del Centro Democrático es el que habla de los mecanismos de elección y definen los siguientes: encuestas, consensos, consultas internas o populares, convenciones, consultando criterios de descentralización y autonomía de las regiones.

Lea también: María Claudia Tarazona pidió a precandidatos del Centro Democrático dejar de lado sus egos

Finalmente, el partido señaló que continuará buscando los unidad para derrotar en el 2026 “la inconveniencia del neocomunismo destructor”.

Es de recordar que la decisión se da luego de que el viernes pasado la encuestadora Atlas Intel renunciara a participar en el proceso de elección.