Expresidente de RFEF Luis Rubiales, atacado por su tío durante la presentación de su libro

MADRID, 20/02/2025.- Fotografía de archivo (03/02/2025), del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, que ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 18 meses una multa con una cuota diaria de 20 euros (unos 10.800 euros) por un delito de agresión sexual por el beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso al ganar el Mundial de Fútbol en Sídney, el 20 de agosto EFE/Chema Moya / Chema Moya ( EFE )

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado durante el acto de presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, que tiene lugar este jueves en Madrid, por un hombre que le tiró varios huevos y que, según han confirmado a EFE fuentes policiales, es su propio tío.

Al grito de “sinvergüenza”, esta persona, identificada como Luis Rubén Rubiales y que según dichas fuentes es el hermano pequeño del padre del expresidente de la RFEF, irrumpió en el acto y lanzó tres huevos, dos de los cuales pudo esquivar y un tercero que le impactó en la espalda. El atacante fue reducido, sacado de la sala y posteriormente detenido, por lo que el evento continuó sin más incidentes.

Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse.

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual”, destacó.

Rubiales presenta este jueves en Madrid su libro, en el que repasa su gestión al frente de la RFEF y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

