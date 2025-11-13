MinTrabajo advierte que sancionará al Deportivo Pereira si vuelve a incumplir normativa laboral

A través de su cuenta de X, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que el Deportivo Pereira sigue estando bajo investigación con el fin de garantizar que cumpla con los derechos laborales de sus jugadores, agregando que en caso de que persista o presente un nuevo incumplimiento, será sancionado.

Lea más: Gobierno abre investigación sancionatoria a Deportivo Pereira por desacato a suspensión de actividades

En su pronunciamiento, el ministro expuso: “Desde el MinTrabajo seguiremos actuando, requiriendo y realizando las investigaciones necesarias para garantizar, de forma preventiva, el pago de la seguridad social, los salarios adeudados y el restablecimiento pleno de sus derechos, así como el cumplimiento de la ley laboral en todo el país. Si bien la prioridad es que se cumplan las obligaciones con los jugadores, las sanciones correspondientes serán emitidas en caso de persistir los incumplimientos”.

Le puede interesar “Plata hay”: empresario y exjugador colombianos quieren comprar al Deportivo Pereira

El ministro Sanguino, por otro lado, resaltó la protesta que los jugadores profesionales del equipo de fútbol en mención realizaron al negarse a jugar las recientes fechas de la liga profesional del rentado nacional, alzando así su voz ante la inconformidad que tienen por la falta de pago de sus salarios.

El ministro dijo: “Exalto la lucha y la reivindicación de la plantilla profesional del Deportivo Pereira, que en un acto de verdadera dignidad laboral decidió alzar la voz frente a los reiterados incumplimientos del club. Haber puesto la defensa de sus derechos por encima del miedo, los hace más grandes dentro y fuera de la cancha”.

Lea también: “Hay retrasos de hasta seis meses en salarios”: MinTrabajo sobre el Deportivo Pereira

Finalmente, la cartera laboral reiteró que el fútbol también es un trabajo y que el trabajo siempre debe ser digno. Desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) también se destacó la protesta realizada por la plantilla profesional del Deportivo Pereira.

Esto dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino: