Nueva masacre se registró en Barranquilla: tres muertos y dos heridos

Barranquilla

Las autoridades confirmaron una nueva masacre en Barranquilla, la segunda desde que inició la tregua entre organización criminales en la ciudad.

Se trata de un grupo de personas que estaban compartiendo un partido de futbol en una cancha del centro deportivo del sector de Villas de la Cordialidad, en la localidad suroccidente de la capital del Atlántico.

En ese momento, sujetos armados a bordo de dos motocicletas atacaron a las víctimas con armas de fuego.

El hecho dejó a tres personas muertas y dos más heridas.

De manera preliminar, se conoció que el violento episodio obedecería a la disputa entre las organizaciones ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, por el control de las rentas criminales.

Lo anterior, debido a que las víctimas serían presuntamente miembros de uno de los grupos delictivos.

El hecho se reportó la noche de este miércoles 12 de noviembre.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Roxana Puertas Ríos de 27 años, Eider Padilla Guerra de 37 años y Deivis Cantillo Pastor de 25 años.

Otros hechos violentos en el Atlántico

En las últimas horas, el Departamento de Policía del Atlántico también confirmó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el municipio de Palmar de Varela.

Aunque los cuerpos fueron encontrados en diferentes momentos, no se descarta que estén relacionados con el mismo hecho, que es materia de investigación.