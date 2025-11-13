Procuraduría llama a juicio al contralor del Amazonas por presuntas amenazas a contratista
El contralor García habría exigido a un contratista, con amenazas, la finalización de un contrato.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al contralor del departamento del Amazonas, Gustavo García Torres, por presuntas amenazas e intimidaciones a un contratista por negarse a terminar su contrato.
“Según la queja interpuesta por un contratista del ente fiscal, García Torres le habría exigido con amenazas la terminación de un contrato de prestación de servicios y habría redactado y puesto a su disposición un documento que no se ajustaba a la realidad”, se lee.
De hecho, según la investigación del ente de control, debido a que el contratista se había negado a terminar el convenio unilateralmente, García Torres habría constreñido a incluso familiares del denunciante para presionarlo a firmar.
“A juicio del Ministerio Público, el contralor presuntamente utilizó indebidamente su cargo y habría actuado de manera inmoral ‘al aprovecharse del poder que le daba su condición de máxima autoridad en dicha entidad y constreñir ilegalmente a un contratista’”, señaló el Ministerio Público.
Este es el segundo llamado a juicio por parte de la Procuraduría contra el contralor Gustavo García Torres en menos de una semana, luego de que el funcionario fuera objeto de formulación de cargos por presuntamente acosar sexualmente a una contratista a quien habría presionado tres veces como mínimo para que tuvieran encuentros íntimos.