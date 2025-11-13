Santa Marta es sede del IV Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI / ANDI

Santa Marta

En la ciudad se instaló el Cuarto Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI, con representación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Trabajo y diversos organismos públicos y privados.

Durante el encuentro hizo presencia el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien anunció que la próxima semana será presentado ante el Congreso de la República un convenio marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo.

“En general, los trabajadores del sector educativo, de la salud y de la industria química enfrentan riesgos permanentes que deben ser prevenidos y atendidos. La protección en riesgos laborales debe ser consolidada y garantizada por el Estado”, subrayó.

Asimismo, el vicepresidente jurídico de la ANDI, Alfonso Palacios, destacó la importancia de hacer un análisis profundo de los factores que puedan permear el mundo laboral en el país, lo cual es fundamental para la generación de políticas públicas acertadas, en el corto y largo plazo.

Por su parte, Ítalo Cardona, director regional de la OIT, reiteró “se debe tener un impulso en la promoción de una cultura de prevención en la seguridad y salud en el trabajo”.