Argentina ganó 2-0 a Angola en amistoso internacional de cara al Mundial 2026

Lionel Messi durante su encuentro ante Angola el 14 de noviembre de 2025. FOTO: JULIO PACHECO/AFP

La selección argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó este por 2-0 a Angola en Luanda, en un amistoso que se realizó en el Estadio 11 de Novembro de la capital angoleña y que marcó el último partido de la Albiceleste en 2025.

Con un gol de Lautaro Martínez al 43 y el restante de Lionel Messi al 81, Argentina se impuso en su undécimo encuentro en territorio africano.

El vigente campeón del mundo visitó por primera vez Luanda en un partido que formó parte de los festejos por el 50 aniversario de la independencia de Angola.

El partido fue intenso porque Angola presionó desde el comienzo y sorprendió a los dirigidos por Lionel Scaloni, que no lograron imponer su juego con comodidad.

El entrenador argentino aprovechó el amistoso de este viernes para ensayar con Nicolás Tagliafico como zaguero, mientras que Nicolás González ocupó el lateral por izquierda y Juan Foyth del otro lado.

Tras una primera mitad muy disputada, con muchos roces, el quiebre del marcador llegó poco antes del descanso, cuando Messi asistió a Lautaro Martínez que, de media vuelta, definió entre las piernas de Hugo Marqués.

En el segundo tiempo Angola buscó el empate de contragolpe, pero no logró inquietar a Gerónimo Rulli, reemplazante en la portería de Emiliano Martínez.

Argentina recién pudo definir el encuentro a pocos minutos del final, tras una asistencia de Lautaro Martínez a Lionel Messi, que definió para poner el definitivo 0-2 en el tanteador.

Sobre el final, Scaloni aprovechó para probar a jugadores como Emiliano Buendía, Maximiliano Perrone y José Manuel López, mientras que hizo debutar en el seleccionado a Gianluca Prestianni y a Joaquín Panichelli, como parte de la rotación que ha impulsado en los últimos encuentros de cara a la conformación del equipo que viajará al Mundial 2026

Tras este encuentro, los jugadores quedarán liberados, mientras que Angola jugará otro duelo amistoso ante Guinea Bisssau.

