Aumentaron en 2.000% los graduados de contadores de Fundación Universitaria San José desde 2015

La Junta Central de Contadores informó que los graduados de la Fundación Universitaria San José crecieron un 2.000% entre 2015 y 2023, pasando de 31 a 667 graduados. Sin embargo, entre 2015 a la fecha solo la mitad de los graduados tienen tarjeta profesional.

Además, la tasa promedio de variación anual de graduandos para el periodo analizado es de 92% y de personas con tarjeta profesional de esta universidad es de 54%.

Hay que recordar que esta es la universidad que le expidió el título a Juliana Guerrero sin cumplir con los requisitos, por lo que le fue anulado.

La razón por la cual no coincide en muchas ocasiones el número de graduados con los que tienen tarjeta profesional, según la Junta Central de Contadores, es porque no todos hacen el trámite ante ellos.

“El número de graduados de una Institución de Educación Superior (IES) en el programa de Contaduría Pública no necesariamente coincide con el número de profesionales que poseen tarjeta profesional. Esto se debe a que, para ejercer la Contaduría en Colombia, todo graduado debe realizar el proceso de inscripción y registro ante la UAE Junta Central de Contadores, trámite que no todos los egresados solicitan. Por ello, la cifra de graduados puede diferir del número de personas con tarjeta profesional asociadas a cada IES”, señaló la Junta en un comunicado.

De otro lado, la Junta expresó su preocupación por una iniciativa de ley que se prepara para segundo debate en la plenaria de Cámara de Representantes que elimina la experiencia como requisito para la tarjeta profesional.

“La ponencia para segundo debate propone eliminar la exigencia de 12 meses de experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable como requisito para obtener la tarjeta profesional. No obstante, la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de Contadores (UAE–JCC) advierte que esta modificación desestructura la organización profesional y está basada en interpretaciones imprecisas del proceso de inscripción y registro. Además, subraya que la tasa de negación de solicitudes entre 2020 y 2024 fue apenas del 1 %, lo cual indica que el requisito actual no ha representado un obstáculo significativo”, remató la Junta Central de Contadores en su comunicado.