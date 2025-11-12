“Se realizará una investigación individualizada”: Harold Hernández sobre el caso de Juliana Guerrero

El pasado viernes, 7 de noviembre, el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José anunció la anulación del título de Juliana Guerrero, la joven que fue propuesta para ser viceministra de Igualdad.

De acuerdo con la universidad, se realizó una exhaustiva investigación del historial académico de Guerrero.

“No se evidenció participación en clases, ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”

Es por eso por lo que Harold Hernández, subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y comentó algunos detalles de la investigación que está en curso.

¿Qué se está investigando?

De acuerdo con Hernández, el Ministerio de Educación adelanta una investigación desde hace varios meses, incluso desde antes que el caso tuviera relevancia mediática.

Asimismo, aseguró que una vez se diera cubrimiento del caso de Juliana Hernández, solicitaron a la Fundación San José información más amplia y así entregar un informe más “robusto”.

¿A quién van a investigar?

El subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación adelanto que se va a solicitar a la universidad la relación de todos los directivos desde el 2023 hasta la fecha.

“A partir de ahí se realizará la investigación individualizada”, detalló.

¿Qué sanciones puede haber para la universidad?

Finalmente, Harold Hernández afirmó que en el caso de que se encuentren irregularidades con aspectos punibles, harán el traslado de la información a las autoridades pertinentes, “puede ser Fiscalía o Procuraduría”.

Escuche la entrevista completa:

