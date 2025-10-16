Fiscalía indaga a Juliana Guerrero y directivos de la San José por controversia en título universitario

La Fiscalía abrió una noticia criminal contra Juliana Guerrero y los directivos de la Fundación Universitaria San José por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal, debido a la presunta obtención irregular de su título universitario.

La Fiscalía 42 Especializada de Bogotá será la encargada de adelantar la investigación por estos presuntos delitos.

Recientemente una certificación oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) reavivó la controversia en torno a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, candidata al Viceministerio de Juventudes que está adscrito al Ministerio de la Igualdad.

El documento señala que no existen registros de que Guerrero haya presentado los exámenes de Estado Saber Pro o Saber TyT, exigidos por ley para la obtención de títulos universitarios en Colombia.

La certificación fue emitida por Luis Rodrigo Cadavid Durán, director de Tecnología e Información del Icfes, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la entidad entregar la información tras un recurso interpuesto por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval.