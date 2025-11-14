Autoridades de Boyacá preparan amplio dispositivo de seguridad para el fin de semana

Ejército y Policía se alistan para orientar a los visitantes durante el fin de semana. FOTO: Primera Brigada

Boyacá

Con el inicio de este segundo fin de semana festivo y la realización de varias festividades municipales, se espera la llegada de miles de turistas al departamento. El coronel Eddy Raúl Cardona, comandante de la Primera Brigada, explicó el amplio dispositivo dispuesto para garantizar la seguridad y la sana convivencia de los ciudadanos. En total, se han instalado aproximadamente 40 puestos de control en los distintos corredores viales, además del despliegue de 150 soldados distribuidos en el territorio.

“Desde el orden nacional se han articulado una serie de puestos de control en las vías principales y un despliegue de otras unidades en las cabeceras municipales donde se van a llevar a cabo algunas actividades propias de este fin de semana festivo. Adelantamos una política del Comando del Ejército llamada Plan Viaje Seguro, su Ejército está en la vía, una campaña institucional de nuestro Ejército Nacional que busca garantizar la seguridad de todos los viajeros”, señaló el coronel.

Adicionalmente, desde la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá se desplegarán 16 áreas de prevención y control en las diferentes vías del departamento.

“Con este despliegue de las autoridades, estaremos brindando orientación, información y acompañamiento en la vía, estimando que al departamento llegarán cerca de 250 mil vehículos”, indicó la subteniente Danna Hernández, subcomandante de la Seccional de Tránsito y Transportes de Boyacá.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier anomalía a las líneas dispuestas: 147, 105 y 123.